Uma foto da Playboy de Adriane Galisteu, que teria sido censurada por Ayrton Senna, voltou a viralizar após décadas. As imagens fazem parte de um ensaio realizado em 1993, pouco antes de a apresentadora se tornar conhecida do grande público, e nunca chegaram a ser publicadas pela revista.
Na época, Adriane chegou a aparecer brevemente na edição de março de 1993, que trazia a paraguaia Verónica Castiñeira na capa, na seção "Panteras, gatas e coelhinhas". A legenda dizia: “A paulistana de 20 anos se requebra com qualquer ritmo. Boa notícia: nos próximos meses, ela vai mostrar passos mais ousados.”
De acordo com a própria apresentadora, Senna entrou em contato diretamente com o então editor-chefe da revista, Juca Kfouri, e pediu que as imagens fossem devolvidas, chegando a oferecer uma entrevista em troca. Assim, todo o material acabou guardado e “confiscado” por décadas.
O ensaio de Adriane para a Playboy foi feito no Guarujá, pelo fotógrafo Drausio Tuzzolo, tendo como cenário uma marina e barcos. O conteúdo, porém, só voltou a reaparecer recentemente, quando o youtuber Lucas Hit, do canal Central de Fãs Galisteu, foi chamado pela apresentadora para ajudar a organizar seu acervo pessoal.
"Enquanto catalogava o material, encontrei uma pasta com cinco fotos impressas. Quando vi a primeira imagem, percebi que era o ensaio de 93. Ela deve ter guardado esse material antes mesmo de Senna pedir os negativos à revista", contou Lucas, de acordo com o Mais Goiás.