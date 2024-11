Reprodução: Instagram Adriane Galisteu e Ayrton Senna

Adriane Galisteu publicou uma homenagem para Ayrton Senna . No último domingo (3), a apresentadora se juntou às dedicações que o piloto de Fórmula 1 ganhou no Grande Prêmio de São Paulo e fez a sua própria.



"Um domingo emocionante, foram tantas homenagens lindas, até a chuva foi pra você, e a trilha sonora não podia ser outra", escreveu ela na legenda da postagem que possui a música "Two Hearts", de Phill Collis, no áudio.

Nos registros divulgados pela artista, há uma foto do ex-casal, além do capacete utilizado por Senna durante suas corridas e uma homenagem de Lewis Hamilton ao piloto brasileiro, que morreu em maio de 1994. O britânico pilotou a McLaren do icônico atleta.



Vale lembrar que em 29 de novembro estreia "Senna", nova série sobre a vida do piloto de Fórmula 1, na Netflix. A obra, protagonizada por Gabriel Leone , terá 6 episódios e irá abordar a trajetória do atleta no automobilismo.