Reprodução/Internet Ex-SBT, Márcia Dantas é anunciada como nova apresentadora da Jovem Pan

Márcia Dantas foi anunciada nesta segunda-feira (23) como a nova apresentadora da Jovem Pan. Fora da televisão desde janeiro, quando deixou o SBT, ela assinou contrato com o canal de notícias e comandará uma nova atração vespertina, ainda sem data de estreia definida.

Saída do SBT

A princípio, o programa será exibido no fim da tarde, com o objetivo de disputar audiência com o Estúdio I, comandado por Andréia Sadi na GloboNews. As negociações entre Márcia Dantas e avinham ocorrendo desde março.

Márcia Dantas foi contratada pelo SBT em 2016 como repórter. Em 2018, foi promovida à função de apresentadora. Entre 2020 e 2023, dividiu a bancada do SBT Brasil com Marcelo Torres. Em 2024, assumiu o comando do Tá na Hora ao lado de Marcão do Povo, sendo desligada da emissora logo no início do ano, em meio a uma reformulação no setor de jornalismo.



Na época, a comunicadora se emocionou ao falar sobre o desligamento. “Estou passando aqui só para agradecer o carinho de vocês comigo. Eu estou sendo acolhida pelos meus amigos, minha família, por quem sempre me acompanhou. Está difícil ainda falar. Estou bem triste. Eu quero cuidar de mim agora um pouquinho, melhorar", disse.