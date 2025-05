Reprodução/Internet "Tenho gratidão ao SBT, cresci muito lá e vou continuar crescendo por mim mesma", ressaltou.





Márcia Dantas voltou a falar sobre a demissão do SBT. A jornalista foi desligada em janeiro, após mais de oito anos na emissora. Ela negou sentir-se injustiçada, mas assumiu a decepção com a decisão.





Ao podcast " Eles que Lutem ", a comunicadora comparou a saída repentina ao fim de um relacionamento: "Fui pega de surpresa, me senti desamparada. Sabe quando acaba um casamento que você não esperava? Você ama a pessoa e a pessoa que termina com você?"

"Antes da minha demissão eu tava na sala da diretoria, com projetos para mim, dizendo que eu era uma figura importante, que Daniela [ Beyruti ] contava comigo para qualquer projeto", acrescentou Márcia.

Márcia Dantas apresentou o "SBT Brasil", "Tá na Hora, "Chega Mais Notícias" e o "Primeiro Impacto".





Ela completou que seria considerada uma figura forte do jornalismo da emissora: "Sempre foi me dito que eu era a cara do jornalismo no SBT. Durante a demissão eu falei isso: 'Mas vocês disseram que eu era a cara do jornalismo do SBT, eu não entendo, não sou mais?'".

Márcia chegou a tentar renegociar o salário, mas a opção não foi considerada: "Disseram que era porque meu salário não comporta mais a realidade [do SBT], mas não deram oportunidade de renegociação. Não foi colocada nunca essa opção, então eles queriam mesmo me descartar".





Por fim, a jornalista negou que a fala sobre uma futura gravidez durante o " Programa Silvio Santos " tenha sido o motivo principal, mas acredita que pode ter influenciado: "Talvez tenha sido um fator, infelizmente isso acontece no nosso país ainda".