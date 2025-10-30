Reprodução/ Instagram @zefelipe Zé Felipe muda tatto

Zé Felipe, de 27 anos, surpreendeu os fãs na quarta-feira (29), quando usou as redes sociais para mostrar uma alteração feita em uma de suas tatuagens mais famosas: "Vi", feita como forma de homenagear Virginia Fonseca, de quem se separou em maio deste ano.



Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 33,6 milhões de seguidores, o cantor e compositor publicou uma foto na qual aparecia completando o apelido "Vi" com a sílaba "da", formando "Vida".





Virginia e Zé fizeram tatuagens um ao outro em 2023. No início deste mês, a apresentadora do SBT também gerou alvoroço na web ao surgir com um curativo no pescoço, lugar onde tinha feito a tatto para o ex-marido. Após a repercussão, ela confirmou a remoção.

Relembre

Virginia Fonseca e Zé Felipe se separaram em maio, após meses de especulações sobre uma suposta crise no casamento. Quando divulgaram o rompimento, frisaram que não tinham brigado e alegaram que nenhum deles havia sido infiel.

Ainda na época, pontuaram que manteriam a amizade mesmo depois do divórcio, principalmente em prol aos filhos que tiveram no período que tiveram juntos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. Entre namoro e matrimônio, se relacionaram por cinco anos.

"Não estarmos juntos como casal, nunca será motivo para não darmos valor a tudo que construímos, uma família linda. Vivemos isso intensamente, nos aproximamos, descobrimos a alegria de sermos pais e fomos cúmplices em cada momento. Torcemos um pelo outro e assim seguiremos", disseram na ocasião.

Novos romances

Neste mês, Zé Felipe oficializou o namoro com Ana Castela, logo depois de ter beijado a cantora em uma edição do "Domingo Legal", atração comandada por Celso Portiolli no SBT. Já nesta semana, Virginia assumiu o romance com Vini Jr. em Madri, na Espanha.