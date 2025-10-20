Reprodução/Internet Ana Castela bateu recordes em dois programas do SBT em menos de 24h

Ana Castela é o nome do momento no entretenimento brasileiro: fenômeno nas páginas de fofoca por seu recém-assumido relacionamento com Zé Felipe, a cantora sertaneja também dispara os números dos programas de televisão em que ela participa como convidada.

Em um intervalo de menos de 24 horas, ela conseguiu emplacar dois recordes de audiência na programação do SBT, e chegou a superar até mesmo a Globo com uma das atrações — algo raríssimo para uma emissora habituada ao terceiro lugar na Grande São Paulo.

Desempenho acima do esperado

Os dados consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem da coluna com fontes do mercado, revelam que o primeiro recorde obtido porfoi no sábado (18), com o Jequiti Live Show tendo o melhor desempenho de sua história: o infomercial conquistou 3,8 pontos de média, com um pico de 4,4, e bateu a sua melhor performance até então, de 3,4 em 25 de maio de 2024.

O Domingo Legal, comandado por Celso Portiolli, teve uma grande participação da artista, emplacou 7,1 de média e teve um pico de 10,0, superando a Globo durante 23 minutos não consecutivos.

No palco do Domingo Legal, Zé Felipe e Ana Castela abriram o jogo sobre a relação. Celso Portiolli colocou o casal na parede e fez a pergunta: “Estão juntos ou não?”, questionou. Zé Felipe brincou: “Estamos sempre juntos”, disse ele abraçando a cantora. “Eu e o Zé estamos nos conhecendo”, entregou a cantora.