Reprodução X, antigo Twitter - @mariruybarbosa Marina Ruy Barbosa em "Tremembé"

A série “Tremembé”, nova aposta da Prime Video, promete jogar luz sobre a rotina de alguns dos criminosos mais conhecidos do Brasil.

Inspirada nos livros do jornalista Ulisses Campbell, “Elize Matsunaga: A mulher que esquartejou o marido” e “Suzane: assassina e manipuladora”, a produção mistura realidade e ficção para retratar os bastidores da Penitenciária Doutor José Augusto César Salgado, em São Paulo, conhecida como Tremembé II.

O que se sabe até agora é que a minissérie terá cinco episódios, cada um com 45 minutos, abordando intrigas, alianças improváveis e disputas de poder dentro da prisão.

Entre os personagens centrais está Suzane von Richthofen, interpretada por Marina Ruy Barbosa. O elenco ainda inclui Bianca Comparato como Anna Carolina Jatobá, Carol Garcia como Elize Matsunaga, Lucas Oradovschi como Alexandre Nardoni, além de Felipe Simas e Kener Macêdo como os irmãos Cravinhos.

Letícia Rodrigues viverá Sandrão, detenta que se relacionou com Suzane e Elize, além de Anselmo Vasconcelos como Roger Abdelmassih.

As filmagens já foram finalizadas, e a série está em fase de pós-produção. A estreia está confirmada para o dia 31 de outubro de 2025.

Marina Ruy Barbosa chegou a compartilhar spoilers em novembro e dezembro de 2024, como a claquete e o anúncio do fim das gravações.