Reprodução/TV Record Suzane von Richthofen e Sandrão

A nova série Tremembé, produção nacional e original do Prime Video, promete trazer histórias e bastidores da penitenciária paulista conhecida por reunir alguns dos nomes mais antagônicos do crime brasileiro. A trama é inspirada em livros do jornalista Ulisses Campbell e trará personagens como Suzane von Richthofen, Elize Matsunaga, entre outros. O enredo aborda o triângulo amoroso envolvendo Elize, Suzane e Sandrão, todas detentas em Tremembé.

As duas acabaram se conhecendo em uma fábrica de roupas da prisão, época em que Sandrão e Elize ainda mantinham um relacionamento. Logo depois, Suzane e Sandrão oficializaram a união em setembro de 2014, em um procedimento interno chamado "reconhecimento afetivo", que permite às presas viverem juntas em uma ala destinada a casais.

Quem é Sandrão?

Sandra Regina Gomes, conhecida como Sandrão, tem um histórico de violência. Condenada a 27 anos de prisão pelo sequestro de um adolescente em 2003, ficou conhecida pelo caso em que sequestrou o vizinho de 14 anos com a ajuda de três cúmplices. O resgate, inicialmente fixado em R$ 40 mil, foi reduzido para R$ 3 mil. Mesmo com o pagamento, o jovem foi encontrado morto com um tiro na cabeça, amordaçado e com um saco cobrindo o rosto.





Durante o cumprimento da pena, Sandrão se envolveu em novos episódios, entre eles uma agressão a um agente penitenciário, o que resultou em sua transferência para Tremembé. Ainda assim, ela chegou a colaborar em eventos internos, como concursos de beleza realizados na unidade prisional.

Em 2015, Sandrão passou a cumprir pena em regime semiaberto no Centro de Ressocialização Feminino de São José dos Campos, após uma decisão judicial que autorizou a progressão de regime. Após o fim de seu relacionamento com Suzane, ela acabou desaparecendo do olhar público.

Sobre a série?

A série "Tremembé", nova aposta da Prime Video, promete jogar luz sobre a rotina de alguns dos criminosos mais conhecidos do Brasil.

Entre os personagens centrais está Suzane von Richthofen, interpretada por Marina Ruy Barbosa. O elenco ainda inclui Bianca Comparato como Anna Carolina Jatobá, Carol Garcia como Elize Matsunaga, Lucas Oradovschi como Alexandre Nardoni, além de Felipe Simas e Kener Macêdo como os irmãos Cravinhos.

Letícia Rodrigues viverá Sandrão, detenta que se relacionou com Suzane e Elize, além de Anselmo Vasconcelos como Roger Abdelmassih.

As filmagens já foram finalizadas, e a série está em fase de pós-produção. A estreia está confirmada para o dia 31 de outubro de 2025.

Marina Ruy Barbosa chegou a compartilhar spoilers em novembro e dezembro de 2024, como a claquete e o anúncio do fim das gravações.