Reprodução/Internet Caso Eloá vira documentário na Netflix com estreia marcada para 12 de novembro

A Netflix anunciou o lançamento do documentário Caso Eloá – Refém ao Vivo, que estreia em 12 de novembro. A produção relembra um dos crimes de maior repercussão no Brasil, ocorrido em outubro de 2008, e promete trazer imagens inéditas e depoimentos exclusivos sobre os dias de tensão que terminaram com a morte da adolescente Eloá Pimentel, de 15 anos.

Produção

O crime ocorreu quando o ex-namorado da jovem, Lindemberg Alves, de 22 anos na época, invadiu o apartamento da família na Grande São Paulo e manteve Eloá e amigos como reféns por cerca de 100 horas. A longa negociação com a polícia e a cobertura intensa da imprensa culminaram em um desfecho trágico, com Eloá morta após a invasão do apartamento pelo grupo tático da PM.

A produção da Netflix contará com depoimentos inéditos do irmão da vítima, Douglas Pimentel, e da amiga Grazieli Oliveira, que também foi feita refém no sequestro. O documentário conta com a direção-geral de Cris Ghattas e roteiro assinado por Tainá Muhringer e Ricky Hiraoka,

O documentário Caso Eloá – Refém ao Vivo reúne ainda entrevistas com jornalistas e autoridades que acompanharam de perto os desdobramentos do caso, além de trazer novos detalhes extraídos do diário pessoal de Eloá.

Lindemberg foi preso em flagrante e, quatro anos depois, condenado a 98 anos de prisão. Em 2013, a pena dele foi reduzida para 39 anos. Em 2021, ele chegou a obter progressão ao regime semiaberto, mas o benefício foi revogado quatro meses depois. No fim de 2022, conseguiu progredir novamente ao semiaberto.