Reprodução/ Instagram @marinaruybarbosa Marina Ruy Barbosa de biquíni

Marina Ruy Barbosa, de 30 anos, ganhou elogios dos internautas na última terça-feira (4), quando usou as redes sociais para abrir um álbum de fotos. Na ocasião, a empresária aparecia renovando o bronzeado enquanto posava de biquíni.







"Sensação de verão. Nova coleção com o equilíbrio entre o brilho sutil e o conforto que o verão pede", escreveu ela na legenda da publicação, feita no Instagram, plataforma de interação virtual na qual a intérprete ultrapassou a marca de 41,5 milhões de seguidores.





"Perfeita", disse uma na rede social de Mark Zuckerberg. "Maravilhosa", prosseguiu uma segunda. "Alguém captura essa sereia?", brincou uma terceira. "Saudades de te ver nas novelas", admitiu uma quarta internauta.

"Sabe ser linda", afirmou uma quinta. "Pega o bronze da ex-ruiva. Ficou encantadora", comentou uma sexta. Famosas como Angelica, Mônica Martelli, Cleo Pires e Bianca Marques também curtiram a sequência de cliques.

Trabalhos

Marina Ruy Barbosa se afastou da teledramaturgia desde 2023, quando interpretou a vilã cômica Preciosa Montebello, de "Fuzuê", escrita por Gustavo Reiz. Agora, ela tem se dedicado a trabalhos mais curtos, como séries e filmes.

Nesta semana, ela apareceu em um dos papéis mais distintos de sua carreira: ela interpretou Suzane von Richthofen em "Tremembé", série do Prime Video. A obra mostra o cotidiano de detentos que cometeram crimes que chocaram o país.

Em breve, Ruy Barbosa surgirá em um dos papéis centrais de "Antártida". O longa-metragem será disponibilizado no Globoplay. A trama será ambientada no continente caracterizado pelas temperaturas baixas, porém será gravada toda em estúdio, no Brasil.