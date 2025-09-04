Reprodução Instagram @marinaruybarbosa Marina Ruy Barbosa e Alexandre Nero



Marina Ruy Barbosa, de 30 anos, usou as redes sociais na última quarta-feira (3) para compartilhar um clique ao lado de Alexandre Nero. Os artistas deram vida ao polêmico casal Maria Ísis e José Alfredo em "Império", exibida em 2015.

A trama dos personagens foi extremamente criticada por espectadores, não pela diferença etária de 25 anos entre os intérpretes, mas pelo comportamento manipulador do protagonista sobre a coadjuvante defendida por Barbosa.





Em plataformas de interação virtual, como Instagram, Facebook e X, antigo Twitter, os internautas repercutiram o momento. "Amo os atores, mas tenho náusea só de lembrar dos personagens", disse uma. "Agora um fato: o pior casal de telenovela", opinou outro. "Só eu que torci por eles na novela?", se questionou ainda uma terceira.



Além de Nero, Marina Ruy Barbosa se encontrou com Debora Bloch. As atrizes interpretaram mãe e filha em "Justiça", seriado da Globo escrito por Manuela Dias, a adaptadora do remake de "Vale Tudo".

Reprodução Instagram @marinaruybarbosa Debora Bloch e Marina Ruy Barbosa





Enquanto Alexandre Nero assume Marco Aurélio, Debora Bloch é a responsável por reencarnar a vilã Odete Roitman na atual novela do horário nobre da Globo. Já Barbosa está fora dos folhetins desde 2023, quando compôs o elenco de "Fuzuê".

Trabalhos

Marina Ruy Barbosa tem concentrado sua carreira em projetos mais enxutos, como séries e longas-metragens. Após sua participação em "Tremembé", na qual interpreta Suzane Von Richthofen, ela roda um filme.

Trata-se de "Antártida", que será lançado no Globoplay. As gravações já começaram e, embora a história se passe no continente gelado, toda a produção será realizada em estúdio, no Brasil.