Instagram Socialite afirma que operadora cobriu apenas 11% do valor





Val Marchiori, de 51 anos, desabafou nas redes sociais nesta terça-feira (4) sobre o plano de saúde que não cobriu integralmente a cirurgia para tratar o câncer de mama . A socialite afirmou que a operação custou R$ 60 mil, mas a cobertura foi de apenas 11% do valor total. A declaração foi feita durante uma interação com seguidores no Instagram.

A ex-participante do reality Mulheres Ricas revelou que enfrenta obstáculos desde o início do tratamento. Val relatou que muitos pacientes vivem situação semelhante e criticou a falta de amparo legal no sistema de saúde.

“ Infelizmente, hoje não temos leis que realmente nos protejam. Eu, que estou em tratamento do câncer de mama, tenho enfrentado grandes dificuldades — e sei que muitas pessoas passam pela mesma situação. Planos que deveriam amparar acabam negando ou demorando para autorizar procedimentos que são urgentes e vitais ”, escreveu.

Durante a conversa com internautas, Val voltou a questionar o funcionamento das operadoras. Ela afirmou que o valor alto do plano não garante segurança ao consumidor.

“ Plano de saúde só ganha dinheiro e não cobre nada ”, declarou. A empresária recomendou que as pessoas analisem todas as possibilidades antes de contratar um serviço e reforçou a importância de exigir transparência nos contratos.

A influenciadora também respondeu perguntas sobre os efeitos do tratamento. “ São vários, mas a quimioterapia tem sido muito difícil ”, disse. Val explicou que o acompanhamento médico será prolongado e que a alta definitiva só deve ocorrer após dez anos. Apesar das dificuldades, ela afirmou estar confiante na recuperação e concentrada em concluir a primeira etapa da terapia.

O diagnóstico de câncer de mama foi revelado no dia 28 de agosto, em um vídeo publicado no Instagram. Na gravação, Val contou que descobriu um carcinoma tipo 2 de 6 milímetros em fase inicial. A empresária emocionou os seguidores ao relatar o impacto da notícia e reforçou a importância dos exames preventivos.