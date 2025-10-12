Reprodução/Instagram Val Marchiori

Val Marchiori não segurou as lágrimas durate visita ao cabelereiro. Em vídeo compartilhado neste domingo (12) em suas redes sociais, ela aparece chorando enquanto uma cabelereira corta seus fios.



Na legenda, ela escreveu uma mensagem sobre o momento. "Hoje é um recomeço. Não é só sobre cortar o cabelo… é sobre coragem. Sobre enfrentar o medo de ficar careca e, ao mesmo tempo, sentir nascer uma nova mulher dentro de mim".

Ela segue dizendo: "Hoje começa uma nova fase — o início do meu tratamento, o início da minha cura. 🌸 Com medo, sim… mas com esperança e com fé em Deus, em primeiro lugar. Porque eu sei que vou vencer mais essa batalha contra o câncer de mama. 🙏✨Renasce uma nova Val — mais forte, mais confiante e cheia de amor pela vida. 💫."

E finaliza: "E eu não estou sozinha. 💕Sou grata ao meu marido, Amilton, que está ao meu lado em cada passo. Aos meus filhos, ao meu amigo querido, à minha família e a todos que me cercam com amor. Aos meus seguidores e a cada pessoa que me envia energias boas e palavras de carinho — vocês me fortalecem todos os dias. 💖 Muito obrigada, de coração🌷."







