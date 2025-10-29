Reprodução/ Instagram @valmarchiori/ @fernandatoigofoto Val Marchiori

Val Marchiori, de 51 anos, tem passado por uma fase delicada desde que recebeu o diagnóstico de câncer de mama. A empresária desabafa sobre o tratamento, exalta o apoio dos amigos e familiares e fala da vida pessoal em entrevista ao jornalista Danilo Rasquinho, parceiro do Portal iG.

"Não abandonem o tratamento. Tenho recebido relatos de muitas mulheres, contando que foram abandonadas pelos maridos e namorados. Enfim, é tão triste passar por isso. De verdade, precisamos desse amor, não só do companheiro, mas de um amigo, da família", diz.





"Porque ajuda muito ter alguém segurando sua mão, te dando suporte nesse momento delicado da vida da gente. Resolvi fazer um vídeo falando sobre sermos mais humanos e nos ajudarmos. Às vezes, é ligar e falar: 'Quer que eu vá com você?. Esse suporte também é a cura, não é só o remédio, o amor cura", completa

A socialite ainda relembrou da primeira quimioterapia feita no tratamento contra câncer de mama. Os filhos gêmeos, Eike e Victor, que completaram 20 anos, bem como o marido, Amilton Augusto, estiveram com ela nesta ocasião. Ela admite que, sem eles, "não teria conseguido". "A gente se sente incapaz. Se não tem esse apoio, é muito mais difícil", reitera.

Mesmo com o apoio familiar, ela lidou com os efeitos colaterais do tratamento quimioterápico. "Os primeiros dias foram bem difíceis. Só conseguia ficar na cama, dor nas costas, perdi o paladar, dor de cabeça. Ligava para o médico e dizia que não ia aguentar. Coloquei o cateter, incomoda também", acrescenta.

A segunda sessão está prevista para o dia 5 de novembro, conforme antecipou na entrevista. Val se define como uma pessoa "antes e depois do câncer". "É um dia de cada vez. Torço para acabar logo isso e terminar essas quimios. Não é fácil, não. Muda tudo", desabafa.

Além disso, a empresária conta que, desde que foi diagnosticada, passou a compreender melhor a realidade das mulheres que tratam essa doença e alega ter se surpreendido com os índices expressivos no Brasil.

O Ministério da Saúde, em parceria com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), divulgou um levantamento que projeta 73.610 novos casos de câncer de mama no Brasil em 2025.

O estudo, intitulado “Controle do Câncer de Mama no Brasil: Dados e Números 2025”, também aponta uma queda na mortalidade entre mulheres de 40 a 49 anos, reflexo do avanço no diagnóstico precoce.

Evento de luxo

Val Marchiori e os filhos, Eike e Victor

Val Marchiori ainda detalhou a festa luxuosa feita para os filhos gêmeos, , frutos da antiga relação com o Evaldo Ulinski. O jornalista Danilo Rasquinho, parceiro do Portal iG, esteve presente na celebração.

"Foi uma festa maravilhosa, linda, emocionante. Não íamos fazer nada, mas aí o Vitor falou: 'Mamãe, vou fazer 20 anos'. Aí falei: 'Quer saber? Então vamos fazer uma festinha só para os seus amigos'. Foi lindo", diz ela.