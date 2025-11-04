Reprodução/Globo Os irmãos Cravinhos e Suzane quando foram presos

Um dos crimes mais chocantes, o assassinato do casal formado por Marísia von Richthofen e Manfred von Richthofen, voltou a ganhar destaque midiático com o lançamento do seriado "Tremembé", do Prime Video.

Muitos espectadores têm se questionado sobre o paradeiro do trio Suzane von Richthofen, Daniel Cravinhos e Cristian Cravinhos, condenados pelo crime, que ocorreu em 2002, na Zona Sul de São Paulo.

Suzane von Ritchtofen

Reprodução/RecordTV Suzane von Richthofen





Suzane deixou o "presídio dos famosos", apelido pelo qual a unidade prisional acabou sendo chamada, para cumprir pena em liberdade em janeiro de 2023.





Longe da cadeia, decidiu dedicar-se à costura e abriu um ateliê. Além disso, se casou com um médico, retirou o sobrenome von Richthofen e teve um filho com o companheiro.

A ex-detenta também iniciou o curso de Direito em uma universidade particular situada em Bragança Paulista. Ela, inclusive, chegou a prestar concurso público para a função de escrevente do Tribunal de Justiça de São Paulo.

Irmãos Cravinhos

Reprodução: Instagram Daniel Cravinhos





Daniel conseguiu ir para o regime aberto ainda em 2008 e optou por excluir o sobrenome Cravinhos. Ele se casou com uma mulher que trabalha no ramo da estética e tem um perfil privado no Instagram. Segundo o jornalista Ulisses Campbell, autor do livro "Tremembé: O presídio dos famosos", ele trabalhava customizando aviões reais e motos.

Reprodução/ Instagram Cristian Cravinhos criticou série do Prime Video





Já Cristian Cravinhos foi solto em março deste ano, depois de uma decisão favorável da Justiça para que ele cumprisse o restante da pena fora da penitenciária. Ele estava detido na "Dr. José Augusto Salgado", a P2 de Tremembé, localizada no interior de São Paulo.

Série

Com cinco episódios, "Tremembé" foi lançada no catálogo do Prime Video na última sexta-feira (31). A vida de presidiários que chocaram o país com seus crimes, no presídio que dá nome à obra, é narrada na obra.

Marina Ruy Barbosa interpreta Suzane, Felipe Simas vivencia Daniel e Kelner Macêdo se encarrega de Cristian. O roteiro é baseado no livro "Tremembé: O presídio dos famosos", escrito jornalista Ullisses Campbell.