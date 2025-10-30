Reprodução/Instagram/donydenuccio Dony De Nuccio compra emissora nos EUA

O jornalista e apresentador, Dony De Nuccio, de 41 anos, conhecido por sua passagem pelo Jornal Hoje, da TV Globo, é agora o novo proprietário da TV Connect USA, uma emissora americana de língua portuguesa com sede em Orlando, nos Estados Unidos.

O canal é voltado para brasileiros que vivem no país norte-americano, com programação local e planos de novos formatos de entretenimento, como reality shows.

Fundada há seis anos, a emissora busca retratar a realidade dos brasileiros que vivem entre duas culturas e dois países, com conteúdo de foco local. O sinal é aberto para toda a região da Flórida Central e também transmitido via aplicativo e plataformas digitais, visando alcançar toda a comunidade brasileira nos EUA.

Quem é Dony De Nuccio?

Formado em Economia nos Estados Unidos e em Jornalismo no Brasil, Dony iniciou sua carreira na área financeira, mas logo migrou para o jornalismo. Na Globo, atuou como repórter e, na GloboNews, como editor de economia. Em seguida, tornou-se apresentador do Conta Corrente e comentarista do Hora 1.

Em 2017, passou a comandar o Jornal Hoje, ao lado de Sandra Annenberg, substituindo Evaristo Costa.

Dony também apresentou edições do Jornal Nacional e do Fantástico. Em 2019, deixou o canal dos Marinho e passou a se dedicar a projetos de comunicação e empreendedorismo.

No SBT, participou do Bake Off Brasil - Celebridades e apresentou o "Te Devo Essa, Brasil", um reality voltado para reformas.

Agora, com a TV Connect USA, Dony marca seu retorno às mídias, em uma nova fase da carreira.