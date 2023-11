Reprodução/Instagram Emiliano D'Avila e Natália Rosa estão juntos há 10 anos

Emiliano D'Avila, ator que compôs o elenco do humortístico Vai que Cola entre 2015 e 2020, expôs que vive em uma relação aberta com Natália Rosa, atriz com quem está junto há 10 anos. "É poliamor, amor livre", definiu o famoso que ganhou visibilidade ao atuar na novela Avenida Brasil, da Globo, em 2012.

Sergio Mallandro, apresentador do podcast Papagaio Falante, desenvolveu o assunto para saber mais detalhes sobre a relação. Emiliano, então, ressaltou que é preciso "muita conversa, até chegar onde está, dez anos de rolê".

Ainda segundo os dois, o casal é adepto do amor livre e fazem questão de contar um ao outro as experiências com terceiros. "Ele me conta tudo. Ele é muito sincero, honesto, porque está tudo válido, tudo pode", disse Natália.



Emiliano D'Avila e Natália Rosa se conheceram nos bastidores de uma peça, quando engataram um relacionamento. O ator ficou conhecido em todo o país ao interpretar o personagem Lúcio de Avenida Brasil e também fez sucesso em várias temporadas do humorístico Vai que Cola, Multishow — ele ficou no elenco fixo da atração de 2015 a 2020.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho