A atriz Letícia Isnard, conhecida por ter interpretado Ivana na novela "Avenida Brasil", revelou que vem sofrendo diversos perrengues para conseguir um novo trabalho nas telinhas. A personagem da artista na novela exibida pela Rede Globo em 2012 era irmã de Tufão (Murilo Benício) e casada com Max (Marcello Novaes).



Ao programa Sem Censura , apresentado por Cissa Guimarães na TV Brasil, Letícia que foi convidada para fazer um teste para o papel de Ivana e detalhou como foi essa proposta: "Fui fazer o teste em São Paulo. Eu falei: ‘Mas a novela não é no Rio? A Globo não é no Rio? Por que eu tenho que ir para São Paulo?’. E o produtor de elenco: ‘Mas eu estou com o feeling que é para você, vai, faz!’”

Ela continua: "Comprei a passagem de um dia para o outro. Custou, sei lá, mil reais… Foram os melhores mil reais que eu já gastei na minha vida!”.

No dia do teste, a atriz contracenou com um rapaz que já teria feito a cena com outras 30 artistas: "Era uma cena de cama, daquelas em que o Max botava um remedinho para a Ivana dormir. Ele [o ator] já estava sem saco nenhum.”

A atriz então explica: "O cara [produtor de elenco] falou: ‘Vai sem maquiagem’. Eu cheguei lá, todo mundo estava maquiada. Eu cheguei como um urso panda, porque eu tenho olheiras profundas. Falei: ‘Ai, meu Deus!’. Mas o cara mandou as pessoas tirarem a maquiagem.”

Então, Letícia afirma que já no teste fez a clássica voz da personagem, em que ela fala com tom de criança com o marido infiel o chamando de "bebezão": "Já era [no teste] uma cena que tinha vozinha de neném. Será que foi isso? De cara, gente! Já tinha no texto”.

Letícia afirma: "A cena já dava conta desse lado dela infantilizado, pegajoso. É um cômico que ela não faz para ser engraçado. É engraçado porque é patético, é ridículo, mas tinha que ter uma verdade ali, uma humanidade.”

Esse foi o primeiro papel de destaque que a atriz teve nas novelas. O último trabalho em um folhetim foi em "Amor Perfeito", em 2023.