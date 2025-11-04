Wicked For Good Cantora lamenta ausência na première de “Wicked: For Good” e pede empatia aos fãs brasileiros

Ariana Grande lamentou nesta terça-feira (4) o cancelamento da viagem ao Brasil por causa de problemas técnicos na aeronave que traria o elenco do filme Wicked: For Good para a première em São Paulo. A cantora pediu compreensão dos fãs e explicou que a decisão foi tomada por motivos de segurança.

O desabafo foi publicado nas redes sociais da artista, que afirmou que estava decepcionada por não comparecer ao evento.

“ Por favor, não desejem o mal para nós. Fizemos tudo o que podíamos e prometo que ninguém está mais chateado do que eu ”, escreveu. Ariana ainda explicou que não havia outra forma de chegar a tempo ao compromisso, já que o voo alternativo era inviável.

Em comunicado completo, Ariana afirmou que a viagem estava planejada havia meses e que os imprevistos ocorreram de última hora.

“ Não importa o quão chateado ou desapontado você esteja, por favor, por favor, não deseje perigo para nós ou diga que não tentamos. Não havia outro momento para eu sair e esses planos estavam marcados há meses ”, declarou.

A cantora relatou que terminou as gravações de outro filme no dia 31 de outubro e trabalhou intensamente nos dias seguintes, o que impossibilitou ajustes na agenda. “ Aconteceu que esse avião teve um problema de segurança e eu já expliquei por que encontrar outra opção era impossível ”, explicou.

Ariana revelou ainda que aguardava ansiosamente pelo encontro com o público brasileiro. “ Estive ansiosa por este momento por um ano... Então, por favor, saibam o quanto estou desapontada! Enviando muito amor a todos vocês, espero que seja uma noite linda e segura. Eu amo o Brasil, sempre amei, sempre amarei ”, completou.

Enquanto isso, Cynthia Erivo, intérprete de Elphaba em Wicked, já está em São Paulo. A atriz desembarcou no país em um voo comercial da Latam e deve representar o elenco na première do filme.