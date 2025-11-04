Reprodução/ YouTube - Universal Ariana Grande como Glinda em "Wicked"

Ariana Grande, de 32 anos, está recebendo críticas nas redes sociais. Nesta terça-feira (4), a cantora, compositora e atriz anunciou aos fãs que não viria mais ao Brasil. A intérprete de Glinda em "Wicked" estava confirmada na première do longa-metragem, que ocorrerá nesta noite, em São Paulo.



"Brasil, não consigo acreditar que isso esteja acontecendo e estou completamente arrasada por ter que enviar esta mensagem. Há algumas horas, eu e minha equipe tivemos que desembarcar do nosso voo, pois eles precisavam fazer manutenção no avião devido a um problema de segurança, e o voo só decolará às 11h da manhã de amanhã, o que significa que eu não chegarei a tempo para a estreia", começou Ariana.





"Minha equipe e a Universal tentaram de tudo para resolver isso, procuramos todos os outros voos, noturnos, de madrugada, com conexões, voos comerciais e também opções de voos particulares e absolutamente nada estava disponível ou era possível que nos levasse até lá a tempo", acrescentou.

Segundo ela, também se cogitou fretar um voo privado, mas a autorização não seria liberada no tempo necessário para que ela chegasse no evento. "Mesmo tentando uma opção de voo particular, é necessária uma permissão para voar daqui, que leva tempo para ser obtida", disse.

Por fim, ela pediu desculpas aos fãs. "Estou com o coração partido por não poder estar aí com vocês. Nós sinceramente tentamos de tudo e peço desculpas do fundo do meu coração. Por favor, deem aos meus incríveis colegas de elenco todo o amor que eu gostaria de estar dando a vocês e tenham uma linda celebração. E, novamente, sinto muito, muito mesmo", completou.

Repercussão

Em plataformas de interação virtual, a atriz tem sido rechaçada pelo público. Muitos entendem que a intérprete teve um problema com o voo, mas argumentam que ela deveria ter vindo ao país antes, justamente para evitar esse tipo de situação.

Outros ainda defendem que isso é um desrespeito com os fãs que compraram entrada para o evento somente para vê-la. "É claro que ia dar erro, com o Brasil é sempre essa festa", escreveu uma. "Se fosse na Europa, duvido que não iria", acrescentou uma segunda. "Isso é de uma falta de consideração com os fãs", afirmou ainda uma terceira.