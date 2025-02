Reprodução Instagram @arianagrande Fernanda Torres e Ariana Grande

Ariana Grande, de 31 anos, usou as redes sociais na última segunda-feira (10) para comentar sobre o inesperado encontro com Fernanda Torres, de 59. As atrizes indicadas ao Oscar se viram no Festival de Cinema de Santa Bárbada, que ocorreu no último domingo (9), nos EUA.





Por meio de uma postagem no Instagram, rede em que acumula mais de 376 milhões de seguidores, a ex-estrela da Nickelodeon repercutiu a brincadeira da filha de Fernanda Montenegro ao imitar os trejeitos dela no musical cinematográfico "Wicked".





"Muito obrigada Festival de Santa Bárbara por esta homenagem e por me incluir em uma noite tão linda. É uma honra estar nessa companhia e compartilhar isso com tantos artistas que tanto admiro. Eu nunca (nunca, jamais) me recuperarei do 'toss toss' de Fernanda!", escreveu Ariana na legenda.





O que é 'toss toss'?

A expressão usada pela cantora é sobre a balançada de cabelo de Glinda, personagem interpretada por ela em "Wicked". A artista, inclusive, concorre ao Oscar na categoria Melhor Atriz Coadjuvante pela atuação no longa-metragem que estrelou com Cynthia Erivo. Fernanda Torres também está indicada à premiação, mas como Melhor Atriz pelo trabalho como Eunice Paiva em "Ainda Estou Aqui".

Reprodução YouTube Cena de 'Ainda Estou Aqui'