Reprodução/Instagram/@isascherer Isabella Scherer em meio a polêmicas

A chef e influenciadora Isa Scherer, filha do ex-nadador Fernando Scherer, conhecido como Xuxa, causou polêmica e revolta nas redes sociais. A doceria da ex-Master Chef, chamada Scherbi’s, localizada em São Paulo, ofereceu uma vaga de emprego que os internautas consideraram inaceitável, tanto pelo salário quanto pela carga horária.

A vaga em questão era para auxiliar de cozinha, com horário estipulado das 14h às 22h, na Barra Funda, em São Paulo. O salário oferecido era de R$ 1.800,00. No anúncio, que vem sendo amplamente compartilhado nas redes sociais, não são mencionados benefícios além do salário.

Na descrição, a empresa contratante faz algumas exigências, como: "preparar e organizar ingredientes conforme orientação, realizar receitas conforme solicitado, manter a limpeza e a organização da cozinha e executar outras tarefas relacionadas à cozinha", entre outros requisitos.





O anúncio também destaca que “experiência prévia na área é um diferencial” e que é desejável “conhecimento básico de preparo e manipulação de alimentos”. No entanto, a principal reclamação dos internautas diz respeito à exigência de “disponibilidade para horários flexíveis, incluindo finais de semana e feriados”.

Na Scherbi’s, doceria da campeã do MasterChef Brasil, os doces variam de R$ 21,50 a R$ 53,00.

Nas redes sociais, os seguidores comentaram com ironia a foto da ganhadora do MasterChef Brasil.

"Vamos continuar comprando, pois ela precisa viajar mais! Os funcionários não precisam de mais folgas, e o salário é ótimo. Força aí, classe operária. Na luta!", ironizou um internauta.

"Em vez de se pronunciar, de botar a mão na consciência, decide apenas desativar os comentários. Bela atitude", comentou outra.