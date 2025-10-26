Reprodução/ Instagram @zefelipe Zé Felipe com a mãe, Poliana Rocha, e os filhos, Maria Alice, José Leonardo e Maria Flor

Zé Felipe, de 27 anos usou as redes sociais para mostrar uma nova celebração que decidiu fazer para Maria Flor pelos três anos recém-completados da pequena. A ausência de Virginia Fonseca, mãe da criança e ex-mulher do cantor, repercutiu.

A festança organizada pelo patriarca contou ainda com a presença dos outros dois filhos do ex-casal: Maria Alice e José Leonardo. A matriarca do trio não está no Brasil e desembarcou em Madri, capital espanhola onde Vini Jr. mora, no sábado (25).





O evento organizado pelo patriarca ocorreu em Goiás. Alice e Flor estavam com maiôs estampados para curtir o dia ensolarado na piscina, além de terem feito uma maquiagem de tigresa no rosto. O caçula José Leonardo também estava com roupas de banho.

Relembre

Vale ressaltar que Virginia também fez uma festa para Maria Flor sem a presença de Zé Felipe. Esta festa, que aconteceu na quarta-feira (22), contou com Margareth Serrão, avó da aniversariante, Samara Pink, sócia de Virginia, e o marido dela, Thiago Stabile.

Já na quinta-feira (23), Virginia e Zé Felipe fizeram uma festa conjunta em Goiânia, Goiás, no salão de festas de luxo da influenciadora. Desta vez, tanto os familiares paternos quanto os maternos se reuniram para celebrar os três anos da garotinha.

Madri

Neste sábado (25), Virginia Fonseca chegou à Madri, na Espanha. Ao desembarcar, a apresentadora do SBT foi recebida com dois presentes. O primeiro foi um buquê de rosas-vermelhas, já o segundo foi uma bolsa de luxo. O item, da grife Prada, pode ser arrematado pelo valor de R$ 24 mil, conforme consta no e-commerce oficial da marca.

Virginia Fonseca e Vini Jr. terminaram o affair no início do mês, após o vazamento de supostas conversas do jogador com Day Magalhães. As mensagens, segundo os prints, teriam sido trocadas enquanto ele ainda se relacionava com a influenciadora. Depois da repercussão, o atleta pediu desculpas publicamente e Virginia admitiu que poderia dar uma segunda chance ao atleta do Real Madrid.