Instagram Vittor Fernando e namorado são baleados em tentativa de assalto

Os influenciadores Vittor Fernando, de 27 anos, e Gabriel Fuentes, de 28, foram baleados durante uma tentativa de assalto enquanto viajavam de carro entre Rio de Janeiro e São Paulo. O casal informou o ocorrido em um comunicado publicado no Instagram nesta segunda-feira (27), afirmando que está fora de perigo e sob cuidados médicos.

Em nota divulgada nas redes sociais, os artistas tranquilizaram os fãs e pediram respeito neste momento.

“ Informamos que os atores e influenciadores Vittor Fernando e Gabriel Fuentes passaram por uma tentativa de assalto enquanto retornavam do Rio de Janeiro. Vittor e Gabriel foram alvejados, receberam atendimento médico imediato e encontram-se fora de perigo, em recuperação e sob acompanhamento médico. Agradecemos pelas mensagens de carinho e pedimos compreensão e respeito nesse momento delicado. Assim que possível, os próprios se pronunciarão ”, diz o comunicado.

Segundo a Band, o crime ocorreu na sexta-feira (24), quando o casal voltava para São Paulo. A emissora informou que ambos foram socorridos rapidamente após o ataque e seguem em observação. Ainda não há informações sobre os autores dos disparos.

Vittor e Gabriel estão juntos desde o início do ano. A última aparição pública dos dois aconteceu no dia 18 de outubro, em no baile de Halloween da Sephora em São Paulo. Antes disso, o casal havia sido fotografado durante o desfile do estilista Normando na SPFW.