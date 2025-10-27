Reprodução/ Instagram @marcellonovaesreal Pedro Novaes, Marcello Novaes e Diogo Novaes

Marcello Novaes, de 63 anos, usou as redes sociais para compartilhar um momento ao lado dos dois filhos: Pedro, de 29, e Diogo, de 30. O primogênito é filho do ator e de Sheyla Beta, ex-mulher dele. Já o caçula é fruto da antiga relação do intérprete com a também atriz Leticia Spiller.

Descamisado, o veterano posou com os herdeiros que também estavam sem camisa. Os cliques foram publicados por ele no Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 807 mil seguidores. "Melhor que isso, é ter o mesmo semana que vem", escreveu na legenda.





Nos comentários, os fãs rasgaram elogios aos três famosos, que estão no ar na Rede Globo em novelas diferentes exibidas pelo canal. Houve ainda quem repercutisse a semelhança não apenas de Pedro, mas também de Diogo, com Marcello.

"Beleza é de família mesmo", escreveu uma usuária da rede social de Mark Zuckerberg. "Acho vocês tão lindos, deveriam ser atores", ironizou uma segunda. "Que genética", acrescentou uma terceira. "Maravilhosos", pontuou uma quarta.

"Olha, o Pedro eu sempre achei o xerox do pai, mas, nessa foto, até o Diogo tá igualzinho ao Marcello", afirmou uma quinta. "Concordo com você. Eles estão idênticos. Muda só um pouco a cor do cabelo e da pele", destacou ainda uma sexta.

Novelas

Marcello Novaes está no ar como o vilão Jaques em "Dona de Mim", narrativa das sete escrita por Rosane Svartman e com direção artística de Allan Fiterman. Já Diogo interpreta o mesmo personagem, mas em flashbacks, quando o antagonista ainda era jovem.

Após defender Beto em "Garota do Momento", Pedro Novaes migrou da faixa das seis para o horário nobre. Ele vivencia Leonardo, filho de Santiago (Murilo Benício) em "Três Graças", folhetim escrito por Aguinaldo Silva e dirigido por Luiz Henrique Rios.