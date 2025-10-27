Reprodução/ Instagram @mauricioaraujosousa Mauricio de Sousa

Mauricio de Sousa completa nove décadas de vida nesta segunda-feira, dia 27 de outubro. Escritor, desenhista e empresário brasileiro, ele nasceu em Santa Isabel, São Paulo, e se eternizou na cultura brasileira com a franquia "Turma da Mônica"; confira 5 curiosidades sobre ele:

Repórter

Reprodução/ Instagram @mauricioaraujosousa Mauricio de Sousa no início da carreira

Antes de se consagrar com histórias em quadrinhos, ele teve uma longa trajetória como repórter de conteúdos policiais. Outra atuação relacionada ao jornalismo foi copidesque, na qual revisava e editava textos de outros repórteres.

Filme

Reprodução/ Instagram @mauricioaraujosousa Mauricio de Sousa e filho, Mauro Sousa

Mauricio terá a própria história contada em um longa-metragem. A produção é estrelada pelo próprio filho dele, Mauro Sousa. O enredo mostrará a infância, juventude e maturidade do cartunista, passando ainda por detalhes da carreira, como a elaboração de personagens marcantes.

"Mauricioverso"

Reprodução/ Instagram @mauricioaraujosousa Isabelle Drummond interpretou Tina no Teatro; personagem foi criada por Mauricio de Sousa

Os leitores foram contemplados com tantas produções desenvolvidas pelo profissional, que batizaram o conteúdo como "mauricioverso". Gibis, livros, animações, séries, filmes e até peças de teatro compõe o acervo. Mais de 400 personagens foram criadas. As revistas já superaram a marca de um bilhão de vendas e foram exportadas para pelo menos 100 países.





Inspiração familiar

Algumas das figuras mais icônicas das produções de Mauricio foram criadas a partir das próprias experiências dele. As melhores amigas Mônica e Magali, por exemplo, foram inspiradas nas próprias filhas do escritor, que ainda é pai de mais oito filhos: Mariângela Spada e Sousa, Vanda Signorelli e Sousa, Valéria Signorelli e Sousa, Mauricio Spada e Souza, Marina Takeda e Sousa, Mauro Takeda e Sousa, Maurício Takeda e Sousa, e Marcelo Pereira de Sousa.

Essa vai te surpreender

Muitas pessoas pensam que Mônica, a personagem mais famosa, foi a primeira criação do quadrinista. Na verdade, quem ostenta esse título é Bidu, o cachorro de Franjinha, que tinha uma tirinha própria publicada em um jornal em 1959. Em a "Turma da Mônica", os personagens viraram coadjuvantes, mas também tiveram títulos próprios.





Saiba mais

Escritor, desenhista e empresário brasileiro, nasceu em 1935, em Santa Isabel, no estado de São Paulo. A infância foi vivenciada em Mogi das Cruzes. Em 2011, se tornou membro da Academia Paulista de Letras, na qual ocupa a cadeira 24.