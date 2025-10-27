Mauricio de Sousa completa nove décadas de vida nesta segunda-feira, dia 27 de outubro. Escritor, desenhista e empresário brasileiro, ele nasceu em Santa Isabel, São Paulo, e se eternizou na cultura brasileira com a franquia "Turma da Mônica"; confira 5 curiosidades sobre ele:
Repórter
Antes de se consagrar com histórias em quadrinhos, ele teve uma longa trajetória como repórter de conteúdos policiais. Outra atuação relacionada ao jornalismo foi copidesque, na qual revisava e editava textos de outros repórteres.
Filme
Mauricio terá a própria história contada em um longa-metragem. A produção é estrelada pelo próprio filho dele, Mauro Sousa. O enredo mostrará a infância, juventude e maturidade do cartunista, passando ainda por detalhes da carreira, como a elaboração de personagens marcantes.
"Mauricioverso"
Os leitores foram contemplados com tantas produções desenvolvidas pelo profissional, que batizaram o conteúdo como "mauricioverso". Gibis, livros, animações, séries, filmes e até peças de teatro compõe o acervo. Mais de 400 personagens foram criadas. As revistas já superaram a marca de um bilhão de vendas e foram exportadas para pelo menos 100 países.
Inspiração familiar
Algumas das figuras mais icônicas das produções de Mauricio foram criadas a partir das próprias experiências dele. As melhores amigas Mônica e Magali, por exemplo, foram inspiradas nas próprias filhas do escritor, que ainda é pai de mais oito filhos: Mariângela Spada e Sousa, Vanda Signorelli e Sousa, Valéria Signorelli e Sousa, Mauricio Spada e Souza, Marina Takeda e Sousa, Mauro Takeda e Sousa, Maurício Takeda e Sousa, e Marcelo Pereira de Sousa.
Essa vai te surpreender
Muitas pessoas pensam que Mônica, a personagem mais famosa, foi a primeira criação do quadrinista. Na verdade, quem ostenta esse título é Bidu, o cachorro de Franjinha, que tinha uma tirinha própria publicada em um jornal em 1959. Em a "Turma da Mônica", os personagens viraram coadjuvantes, mas também tiveram títulos próprios.
Saiba mais
Escritor, desenhista e empresário brasileiro, nasceu em 1935, em Santa Isabel, no estado de São Paulo. A infância foi vivenciada em Mogi das Cruzes. Em 2011, se tornou membro da Academia Paulista de Letras, na qual ocupa a cadeira 24.