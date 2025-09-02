Reprodução/@rodrigomcarelli Rodrigo Carelli fala sobre A Fazenda 17

A Fazenda 17 está chegando na tela da Record. A atração de confinamento, que reúne os maiores nomes das celebridades do país, está prestes a entrar no ar no canal da Barra Funda. Em entrevista, o diretor Rodrigo Carelli falou sobre alguns competidores burilados pela imprensa.

Carelli enfatizou que este ano, A Fazenda será no modo raiz, então, ninguém saberá quem são os peões até a hora da estreia, em 15 de setembro. A entrada dos participantes será aclamada, o diretor promete surpreender.

O chefe de realitys da Record enfatizou que, em algumas listas divulgadas na web, estão alguns participantes confirmados no programa. Mas, ele brincou dizendo que o desafio é descobrir quais nomes estão, afinal muitos famosos foram cotados.

Ao podcast Link Podcast, Carelli disse que ao menos três famosos não foram citados. Ele garante que o público terá uma surpresa com alguns dos confirmados - que jamais seriam imaginados em A Fazenda.

E no primeiro dia, haverá um elemento surpresa dentro do reality, deixando os fãs da atração atônitos.

A Fazenda 17 chegando na Record

A contagem regressiva já começou! Sob o comando carismático de Adriane Galisteu, A Fazenda 17 tem data marcada para estrear: 15 de setembro, a partir das 22h30, na tela da Record. A nova temporada do reality rural mais famoso do Brasil promete entregar tudo o que o público adora.

Nesta edição, 24 peões já estão confirmadíssimos e vão encarar a rotina intensa da sede em Itapecerica da Serra (SP), cercados por animais, provas desafiadoras e, claro, uma convivência que deve gerar muita faísca. Brigas, alianças inesperadas, estratégias ousadas e momentos emocionantes prometem movimentar os dias (e noites) do confinamento.

E tem novidade! Diferente das edições anteriores, este ano o programa não contará com o Paiol, aquela fase preliminar que costumava agitar o pré-jogo. Em 2025, a dinâmica será direta ao ponto: todos os participantes já entram oficialmente na disputa desde o primeiro dia, concorrendo ao cobiçado prêmio milionário.

Com um elenco recheado de personalidades polêmicas, influenciadores, artistas e nomes que devem dar o que falar, A Fazenda 17 chega cercada de expectativas e com a promessa de ser uma das temporadas mais intensas e imprevisíveis até agora.