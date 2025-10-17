Reprodução/ GNT/ Globoplay Murilo Benício e Grazi Massafera em programa do GNT

Murilo Benício, de 54 anos, surpreendeu o público na última quinta-feira (16), durante participação no "Angélica Ao Vivo", programa comandado pela mulher de Luciano Huck no GNT. O ator aumentou as especulações de romance entre ele e Grazi Massafera.



"Eu leio fofoca. Eu dou mil reais em nota para a Angélica, que não vai fazer diferença nenhuma na tua vida, se daqui a seis meses vocês [Murilo e Grazi] não estão juntos", disse Tata Werneck, outra convidada da edição de estreia da atração exibida na TV por assinatura.





"Nós?", indagou Massafera, em meio à saia justa. "Murilo, tua fama está assim agora?", emendou a ex-mulher de Cauã Reymond. "Arminda e Ferreti, gente. Olha que a Tatá não bebeu nada, ela falou isso sóbria", prosseguiu a apresentadora titular do programa.

Já Murilo surpreendeu ao dizer que ele e Massafera estavam "juntos". Como o momento era de brincadeira, os espectadores se dividiram entre duas possibilidades: o artista estar falando sério em relação ao suposto envolvimento amoroso, ou ter aproveitado a oportunidade para brincar com a situação.

"A gente já está junto. A gente queria trazer isso no programa", declarou Benício, cujo último relacionamento assumido publicamente foi com a jornalista Cecília Malan. "Eu achei que eles ficaram meio sem graça, eu vou seguir o baile", finalizou Angelica.

Assista:

Tatá: "Desculpa, mas eu leio fofoca. Eu dou mil reais pra Angélica se daqui 6 meses vocês não tão juntos" Murilo Benicio: "a gente já está junto" A cara do Murilo jogando charme pra Grazi. Vem aí.. #AngélicaAoVivo pic.twitter.com/uFCzeAL3zQ— Tiago Pereira (@Tiagupereira) October 17, 2025





Vem aí...

Murilo Benício e Grazi Massafera serão amantes na próxima novela das nove da Rede Globo: "Três Graças". Eles interpretam, respectivamente, os vilões Santiago e Arminda. A dupla ainda lidera um esquema de medicação falsa, responsável pela morte de vários civis da região paulistana onde a história é ambientada.

Substituindo o remake de "Vale Tudo" no horário nobre da Rede Globo a partir de segunda-feira (20), a narrativa é repleta de romance, suspense e comédia. Luiz Henrique Rios cuida da direção artística, enquanto Aguinaldo Silva assina os roteiros do melodrama.

