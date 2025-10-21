Reproduçao TV Globo Alana Cabral e Sophie Charlotte como Joélly e Gerluce em "Três Graças"

Um vídeo da atriz Alana Cabral reagindo à aprovação para interpretar Joélly em " Três Graças ", nova novela das 21h da TV Globo, viralizou nas redes sociais. A trama estreou nesta segunda-feira (20), sendo a substituta de " Vale Tudo ".

Publicado originalmente em 23 de julho no Instagram, o registro mostra os bastidores do segundo teste da atriz e o momento em que ela descobre ter conquistado o papel.





Atriz se emociona ao receber a notícia

Nas imagens, Alana aparece no carro a caminho do teste e comenta a expectativa: “ Ou eu vou salvar esse vídeo para a minha vida, ou vou apagar. Mas acho que eu vou salvar, né, mãe? Estou no segundo teste para fazer a Joélly. Eu estou muito animada. Hoje, mais animada do que ansiosa .”

Na sequência, já em casa e um mês depois, a atriz grava o momento em que surpreende a mãe com a notícia da aprovação. “ Mãe, eu sou a nova protagonista da novela das 9 ”, diz emocionada.

O vídeo recebeu apoio de colegas de elenco e fãs. Dira Paes, que interpreta Lígia, avó da personagem de Alana, reagiu à publicação com uma mensagem carinhosa: “ Lindeza do coração .”

Em "Três Graças", Joélly é filha de Gerluce, vivida por Sophie Charlotte. As duas, junto com Lígia (Dira Paes), formam o trio que dá nome à novela. A trama acompanha três gerações de mulheres que enfrentam desafios e criam a família sozinhas após o abandono dos companheiros.