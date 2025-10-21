Reprodução/TV Globo Grazi Massafera e Arlete Salles em Três Graças

Estreou na noite da última segunda-feira (20) Três Graças, a nova novela das nove da Globo. Escrita por Aguinaldo Silva, autor de sucessos como Tieta, Senhora do Destino, Fina Estampa, entre outros clássicos, a trama chegou com tudo à emissora carioca.

O primeiro capítulo contou com cenas congeladas, boas vilãs e um drama emocionante entre Gerluce (Sophie Charlotte) e sua filha Joélly (Alana Cabral), que movimentaram tanto as cenas quanto as redes sociais.

"Em um capítulo, Três Graças fez tudo o que Vale Tudo não fez: teve protagonista sendo protagonista, vilã ofendendo todo mundo a cada segundo e sendo elitista, ótima direção, crítica social bem feita sem ser chata", comentou um espectador.

"Três Graças, na estreia, trouxe de volta o recurso do zoom, mostrou uma mocinha batalhadora e carismática, vilã caricata e apresentou tudo de forma bem amarrada. Hitou aqui em casa", disse outro.





Logo no primeiro capítulo, o Brasil conheceu Gerluce, uma mulher batalhadora que criou a filha sozinha após engravidar na adolescência. Porém, o ciclo se repete quando Joélly, agora adolescente, também descobre que está grávida.

A novela também retratou a correria do dia a dia da protagonista, espelhando a rotina de milhares de brasileiros. O público ainda ficou atônito com a atuação de Rômulo Estrela, que, de farda e com um olhar sedutor, conquistou o Brasil como o policial Paulinho, par romântico de Gerluce.

Grazi Massafera faz sucesso

Grazi Massafera roubou a cena com sua vilã, Arminda de Melo Dantas, personagem já apelidada pelo público de "Dona Cobra". Cruel, debochada e poderosa, Arminda chegou para causar.

Em sua primeira cena, ela desce uma escadaria e humilha as empregadas, soltando o veneno logo de cara. "Empregado aqui em casa não tem hora para ir embora, só para chegar", dispara, irritada com o atraso de Gerluce, que levou a filha ao médico.

A personagem soltou frases como:

"Dá para ver que você é uma menina pobre", ao aconselhar uma funcionária a desistir da faculdade de Medicina.

"Nem cinco minutos que a Arminda apareceu e a mulher já feriu todos os direitos trabalhistas possíveis. A maior inimiga dos CLTs", comentou um internauta.

"Aguinaldo tá com a faca e o queijo na mão pra essa ser a novela que vai tirar o horário nobre do fundo do poço", escreveu outro.

Veio aí?

Por fim, o público vibrou com a volta do novelão raiz. O enredo, bastante elogiado nas redes sociais, promete entregar muita vilania, barracos e reviravoltas.