Instagram Malu Galli curte férias em Paraty ao lado do marido

A atriz Malu Galli, de 53 anos, aproveitou o dia ensolarado desta sexta-feira (24) para relaxar em uma pousada em Paraty, no litoral sul do Rio de Janeiro. Após o fim das gravações de " Vale Tudo ", a artista compartilhou fotos nas redes sociais curtindo a piscina e exibiu momentos de descanso ao lado do marido, o artista plástico Afonso Tostes, com quem está casada há 26 anos.

De férias desde o encerramento do remake escrito por Manuela Dias e Paulo Silvestrini, Malu publicou registros lendo a autobiografia de Rita Lee e apreciando a paisagem natural da região. Em outra imagem, mostrou o companheiro à beira da piscina.

“ Dia lindo, descanso, preparo e autocuidado. Com ele, comigo, pensamentos, sensações, Paulo Leminski e Rita Lee ”, escreveu na legenda.

Malu Galli sempre manteve o casamento longe dos holofotes e raramente fala sobre a vida pessoal. Ela e Afonso Tostes são pais de Luiz, de 24 anos, que mora no exterior.

Afonso Tostes, conhecido no meio artístico pelas esculturas e pinturas expostas em museus brasileiros, também prefere manter a vida pessoal em sigilo. O casal, que vive no Rio de Janeiro, costuma aparecer junto apenas em eventos culturais.