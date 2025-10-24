Reprodução/YouTube/@thaiscarla Thais Carla fala sobre perda de peso



A influenciadora Thais Carla compartilhou com seus seguidores um vídeo mostrando como está seu corpo após perder 75 kg desde que passou por uma cirurgia bariátrica, em abril deste ano. Sem filtros e de forma realista, ela falou sobre as transformações e os desafios do pós-operatório.

"Meu rosto está mais definido, minhas covinhas estão aparecendo mais e está afinando bastante. Só não caiu mais porque estou tomando colágeno", disse Thais, que também revelou ter feito botox e preenchimento labial. Ela contou ainda sobre a queda de cabelo após a cirurgia e explicou que está se recuperando com o uso de mega hair.

A influenciadora mostrou as pernas e comentou sobre o excesso de pele e os planos para as cirurgias reparadoras.





"As coxas estão bem moles, mas ganhei bastante massa magra. Quando eu operar, vai estar bem marcado já. Sempre tive a perna grudada, quero ver como vai ser depois da cirurgia, sem isso", afirmou.

Sobre os seios e o abdômen, Thais falou com sinceridade:

"Caiu tudo, ainda mais depois de dois filhos e da amamentação. Minha barriga está mole, normal. A única coisa que me incomoda é quando estou dançando, porque ela fica batendo. Mas é um corpo que conta minha história e minha resistência", disse.

A influenciadora também mostrou as cicatrizes da bariátrica e explicou que precisou retirar pedras na vesícula durante o processo.

"Foram seis furos, cicatrizaram bem, mas ainda marcam. Vai sumir com o tempo", reiterou.