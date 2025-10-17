Reprodução/Internet Final de Vale Tudo marcou 29,84 pontos de média na Grande São Paulo

Vale Tudo não conseguiu bater recorde no último capítulo mesmo com todas as tentativas da Globo de chamar audiência. A trama assinada por Manuela Dias até alcançou um feito marcante e fez com que 5 milhões e 947 mil telespectadores assistissem, em média, ao desfecho do folhetim das 21h na Grande São Paulo.

No entanto, a trama se despediu com o 2º melhor desempenho de um programa neste ano na principal metrópole do país — considerando os índices da aferição minuto a minuto. Os dados prévios de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem da coluna com fontes do mercado, revelam que o último capítulo de Vale Tudo garantiu média de 29,84 pontos na sua faixa horária completa, entre 21h31 e 22h51.

Foi o 2º melhor desempenho da trama quando avaliada a coleta de ibope em realtime, atrás apenas dos 29,97 obtidos em 6 de outubro, na noite em que Odete Roitman morreu (na consolidação dos números, que acontece apenas no dia útil seguinte, a trama saltou para 30,9 pontos de média).



Pico da trama

A maior audiência de Vale Tudo, de 30,62 pontos, foi obtida às 22h01. A revelação de quem (não) matou Odete Roitman teve a preferência de 48,65% dos televisores ligados na principal metrópole do país — ou seja, de cada 100 televisores ligados no horário de exibição de Vale Tudo, 48 estavam assistindo ao folhetim da Globo.

A vice-liderança da faixa ficou, como habitual, para os serviços de streaming, que tiveram juntos 14,47 pontos de média. Entre as emissoras abertas, a Record pontuou 3,71 com as novelas O Senhor e a Serva e Reis. O SBT, com A.Mar e parte do Programa do Ratinho, ficou com 2,90, seguido pela Cultura (0,51), RedeTV! (0,42), Record News (0,24), Rede Vida (0,17), XSports (0,15), TV Aparecida (0,14) e Band (0,11). Juntos, os canais da televisão por assinatura cravaram 3,48 pontos.