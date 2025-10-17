Vale Tudo não conseguiu bater recorde no último capítulo mesmo com todas as tentativas da Globo de chamar audiência. A trama assinada por Manuela Dias até alcançou um feito marcante e fez com que 5 milhões e 947 mil telespectadores assistissem, em média, ao desfecho do folhetim das 21h na Grande São Paulo.
No entanto, a trama se despediu com o 2º melhor desempenho de um programa neste ano na principal metrópole do país — considerando os índices da aferição minuto a minuto. Os dados prévios de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem da coluna com fontes do mercado, revelam que o último capítulo de Vale Tudo garantiu média de 29,84 pontos na sua faixa horária completa, entre 21h31 e 22h51.
Foi o 2º melhor desempenho da trama quando avaliada a coleta de ibope em realtime, atrás apenas dos 29,97 obtidos em 6 de outubro, na noite em que Odete Roitman morreu (na consolidação dos números, que acontece apenas no dia útil seguinte, a trama saltou para 30,9 pontos de média).
Pico da trama
A maior audiência de Vale Tudo, de 30,62 pontos, foi obtida às 22h01. A revelação de quem (não) matou Odete Roitman teve a preferência de 48,65% dos televisores ligados na principal metrópole do país — ou seja, de cada 100 televisores ligados no horário de exibição de Vale Tudo, 48 estavam assistindo ao folhetim da Globo.
A vice-liderança da faixa ficou, como habitual, para os serviços de streaming, que tiveram juntos 14,47 pontos de média. Entre as emissoras abertas, a Record pontuou 3,71 com as novelas O Senhor e a Serva e Reis. O SBT, com A.Mar e parte do Programa do Ratinho, ficou com 2,90, seguido pela Cultura (0,51), RedeTV! (0,42), Record News (0,24), Rede Vida (0,17), XSports (0,15), TV Aparecida (0,14) e Band (0,11). Juntos, os canais da televisão por assinatura cravaram 3,48 pontos.