Luana Piovani, de 49 anos, surpreendeu os seguidores ao fazer críticas à Rede Globo e à escritora Manuela Dias, responsável pela adaptação de "Vale Tudo", baseado na obra original de Gilberto Braga, Leonor Bassères e Aguinaldo Silva.

A atriz, que se mudou do Brasil para Portugal, comentou em uma publicação que falava sobre a falta de apoio dada a Taís Araujo. A participação da personagem defendida pela intérprete foi reduzida se comparada ao remake, principalmente depois das reclamações públicas da mulher de Lázaro Ramos pela condução da heroína Raquel Acioli.





"Eu, ontem nos meus stories, depois que entendi o que aconteceu, perguntei: 'Como essa autora seguiu escrevendo a novela? Que poder é esse que o autor tem que é maior que a audiência?'.", começou a ex-mulher de Pedro Scooby.

"Na minha época, tinham as reuniões da tiazinha e a novela só andava conforme as tiazinhas iam gostando. A Globo segue dando poder nas mais erradas", acrescentou ela, que está longe dos folhetins brasileiros desde 2012, quando esteve no elenco do remake de "Guerra dos Sexos".

Entenda

Na história original de 1988, quando Raquel era interpretada por Regina Duarte, a protagonista enriquecia e se mantinha com alto poder aquisitivo até o fim da obra, comprando um apartamento de luxo e participando de eventos da elite carioca.

No remake, a heroína chegou a ficar rica, mas perdeu tudo por uma artimanha de Odete Roitman (Debora Bloch) e voltou a vender sanduíche na praia. A mocinha só comprou um imóvel nos últimos capítulos, ao contrário do que ocorreu na primeira versão.

Taís Araujo criticou essa alteração publicamente e teve o discurso apoiado por vários espectadores. As especulações de que as declarações geraram um atrito com Manuela Dias ganharam forças, principalmente pela falta de destaque de Raquel na reta final de "Vale Tudo".