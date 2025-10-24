YouTuve/Sem Censura Denise Del Vecchio exalta Gilberto Braga e manda recado no Sem Censura

A atriz Denise Del Vecchio exaltou o trabalho do autor Gilberto Braga durante participação no programa Sem Censura, da TV Brasil, exibido na quinta-feira (23). A artista relembrou o papel como Bárbara em "Força de um Desejo" (1999), trama de época escrita pelo autor, e surpreendeu ao comentar o desfecho da personagem, revelada como assassina no final da novela.

“ Para você ver a genialidade de Gilberto Braga. Muita gente precisa aprender ”, afirmou Denise. A fala da atriz foi vista como uma possível indireta a autores atuais, especialmente Manuela Dias, que esteve à frente do remake de " Vale Tudo ". Usuários do X (antigo Twitter) escreveram “ Receba ”, “ Morrendo com o shade ” e “ Compartilhem até chegar numa certa autora ”.

Durante a entrevista, Denise também revelou bastidores do trabalho com Braga e contou que a revelação da assassina pegou o elenco de surpresa.

“ Ninguém sabia que eu era a assassina. Ela era uma alpinista social. Vai morrendo um monte de gente na história. Começa morrendo a Sônia Braga e no final morre o Barão ”, disse, citando o personagem vivido por Reginaldo Faria.

A atriz ainda lembrou o momento em que descobriu o desfecho da trama.

“ Tive que decorar a cena de um dia para o outro. Gravei uma cena final da minha personagem, bonitinha, comportada, tristinha porque o meu marido tinha ido embora. Foi quando o Marcos Paulo me disse: ‘Você que é a assassina. Todo mundo terminou de gravar hoje, amanhã nós vamos gravar a cena’. ”

Denise contou que o mistério já estava planejado desde o início da produção.

“ Quando vê, nos flashbacks, ele já tinha tudo montadinho. A personagem visitava o padre e levava um bolinho para ele, aí você descobre que estava envenenado. Ninguém sabia, só o Gilberto Braga e o Alcides Nogueira, que era o coautor .”

No ar como Glória na reprise de "A Viagem" (1994), no Vale a Pena Ver de Novo, Denise Del Vecchio tem se dedicado ao teatro e ao cinema. A última novela inédita da atriz foi "Topíssima" (2019), exibida pela Record.