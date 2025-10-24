Carolina Dieckmmann
Carolina Dieckmmann, de 47 anos, usou as redes sociais nesta sexta-feira (24) para mostrar aos fãs como decidiu aproveitar o momento de folga. A intérprete de Leila se despediu da personagem do remake de "Vale Tudo" há menos de uma semana.

A loira resolveu renovar o bronzeado enquanto curtia o dia ensolarado e posava de biquíni preto. Na postagem, ela fez referência à palavra "lastro", que virou um dos bordões da novela ao ser dito por vilãs como Odete Roitman (Debora Bloch) e Maria de Fátima (Bella Campos).

"É de bom tom tomar sol de manhã para ter lastro de vitamina D, meu bem", brincou a atriz na publicação, feita no Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 9,4 milhões de seguidores. 

Relembre

Na trama, adaptada por  Manuela Dias a partir da obra original de Gilberto Braga, Leonor Bassères e Aguinaldo Silva, Dieckmmann vivenciou a ambiciosa Leila, golpista que auxiliou Marco Aurélio (Alexandre Nero) em várias falcatruas.

O desfecho da narrativa foi marcado por uma situação inusitada e inédita para o casal de vilões. Denunciados por Consuelo (Belize Pombal), foram presos, mas conseguiram cumprir a pena domiciliar, usando tornozeleiras eletrônicas no luxuoso apartamento do empresário.

Na novela de 1988, os golpistas tiveram um final bem diferente, conseguiram roubar o dinheiro desviado da TCA e fugiram do país, em uma cena antológica na qual Marco Aurélio (Reginaldo Faria) debochava dos brasileiros e dava uma "banana" ao Brasil. Leila, então defendida por Cassia Kis, foi a responsável pela morte de  Odete (Beatriz Segall).

Passagem de bastão

"Vale Tudo" terminou no último sábado (18). A substituta no horário nobre da Globo é  "Três Graças". Escrita por Aguinaldo Silva e com direção de Luiz Henrique Rios, o novo folhetim traz Dira Paes, Sophie Charlotte e Alana Cabral como as protagonistas Lígia, Gerluce e Joélly.

