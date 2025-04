Reprodução Instagram Carolina Dieckmann e Tiago Worcman

Carolina Dieckmann, de 46 anos, surpreendeu o público ao fazer uma revelação sobre a vida íntima. A atriz, vista como Leila no remake de "Vale Tudo", atual novela do horário nobre da Rede Globo, afirmou ter transado com quatro pessoas durante toda a vida.

"Não tenho vontade de dar para ninguém, só para o Tiago. Nunca achei que teria muitos homens. Quando se faz sexo com amor, existe uma conexão espiritual. Tive isso em todas as minhas relações. Não tenho nenhum interesse no sexo pelo sexo", declarou em entrevista ao videocast "Conversa vai, Conversa vem".





"Sou muito apaixonada pelo Tiago. Somos muito diferentes de quando casamos, porque a gente se melhora o tempo inteiro para o outro, estamos atentos. Não sei o que pode ser mais doce do que um marido que te acorda com um café com um desenho de coração, de cisne. O amor, o casamento vale por essa vontade de surpreender o outro, de crescer junto, de querer ver o outro se dando bem", acrescentou.

Dieckmann se casou com Worcman há quase 20 anos. Ela é mãe de Davi Frota, fruto da antiga relação com Marcos Frota. Do atual casamento, teve José Worcman. Agora em "Vale Tudo", Carolina assume o papel que foi originalmente interpretado por Cassia Kis na obra original, exibida em 1988 e escrita por Gilberto Braga, Leonor Bassères e Aguinaldo Silva.