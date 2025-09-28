Reprodução/Instagram/@alexandrenero/@loracarola Alexandre Nero e Carolina Dieckmmann

O ator Alexandre Nero repostou, em suas redes sociais, um vídeo em que aparece brincando com Carolina Dieckmmann nos bastidores da novela Vale Tudo. Na trama, os dois interpretam um casal.

Nos bastidores fervilhantes da novela das nove, um momento inesperado chamou a atenção dos seguidores mais atentos do Instagram. Em um story publicado diretamente do camarim, Alexandre Nero, o intérprete do implacável Marco Aurélio, deixou o clima pesado ao confrontar, ainda que de forma bem-humorada, Carolina Dieckmmann, que vive a intensa Leila na trama.

"O que você tem a dizer?", disparou Nero, encarnando, talvez sem querer, um pouco do temperamento controlador de seu personagem. Carolina, por sua vez, apareceu rindo no fundo do vídeo, abanando as mãos.

O tom de brincadeira divertiu o público e os fãs da novela.





Carolina revela acordo com Nero em cenas íntimas de Vale Tudo

Carolina Dieckmann usou suas redes sociais para rebater críticas de internautas sobre uma possível quebra de personagem, especialmente durante cenas com Alexandre Nero em Vale Tudo. Segundo a atriz, o momento que gerou comentários foi, na verdade, planejado.

"Gente, resolvi fazer um vídeo para falar sobre isso, porque vocês estão comentando muito, tipo: 'Ah, saíram do personagem', 'Não aguentei a Carol rindo'... Não foi nada disso", explicou.

Dieckmmann revelou ainda que existe um acordo entre ela e Nero para que as cenas do casal, especialmente as mais íntimas ou de diálogos do cotidiano, tenham um tom mais leve.

"Quando a gente tem essas ceninhas assim, principalmente na cama, que são cenas de casal, tipo: 'Ah, você é isso', 'Por que você implica com o monocromático'... São discussões de casal, e a gente combinou de fazer sempre com humor", disse.