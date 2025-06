Reprodução Instagram - 10.4.2025 Carolina Dieckmann interpreta Leila em "Vale Tudo"

A atriz Carolina Dieckmann anunciou uma mudança no nome artístico nesta segunda-feira (24). Agora, a atriz passa a assinar como Carolina Dieckmmann, com um "M" a mais no sobrenome. A alteração, segundo explicou em vídeo nas redes sociais, foi motivada por questões místicas e pessoais, incluindo uma homenagem à mãe e uma busca por equilíbrio energético.

A decisão ocorreu durante a exibição de Vale Tudo , novela da TV Globo em que interpreta Leila Cantanhede. A atriz disse que procurou o numerólogo Rafa Almeida para entender a harmonia do nome.

“ Oi, gente. Bom, eu não ia falar sobre isso porque eu achei que era uma coisa que ia passar meio despercebido, que só era importante para mim ”, iniciou Carolina.

No relato, Carolina explicou que a curiosidade por astrologia e numerologia a levou a consultar o especialista.

“ Gosto de ler sobre isso, gosto de pensar que a gente tem outras maneiras, né? Além daquilo que a gente vê, mas as coisas que a gente sente, as energias que vêm e vão ”, disse.

Após análise, o numerólogo encontrou uma sequência que causaria uma “ trava ” energética.

“ Ele identificou uma trava. É uma sequência numérica que tem a ver com a maneira como as letras estão, né, no seu nome. E tinha uma sequência lá que não era muito legal ”, contou.

“ Eu perguntei para ele o que que eu teria que fazer para tirar essa trava do meu nome. Ele falou: ‘Olha, se você colocar um M, você tira essa trava do seu nome’.”

A atriz contou que enxergou valor simbólico nessa orientação, já que o “ M ” é a inicial do nome da mãe, Maíra, falecida em 2019.

“ Eu achei mágico. Eu vou colocar no meu nome uma letra que vai destravar alguma coisa, vai harmonizar alguma coisa, mas essa letra é a inicial do nome da minha mãe ”, completou.

Atriz diz que escolha é pessoal e pede respeito

Após tomar a decisão, Carolina entrou em contato com a TV Globo para atualizar o crédito da novela e também alterou o nome nas redes sociais.

“ Não titubei, não pensei duas vezes, liguei para a Globo, pedi para eles mudarem, botarem meu nome no crédito com esse M a mais, troquei meu nome no Instagram e foi isso, gente .”

A atriz também rebateu críticas sobre a mudança.

“ Eu acho mesmo que a gente devia parar de criticar as escolhas do outro que não nos dizem respeito, porque o meu nome só diz respeito a mim ”, afirmou.

“ Não tô atrapalhando ninguém, não tô julgando ninguém, não tô criticando ninguém. ”

Carolina reforçou que a decisão não tem relação com fama ou sucesso.

“ As pessoas costumam achar que numerologia é só para prosperidade e sucesso, né? Não era o meu caso. Eu queria saber realmente se meu nome tava harmônico. ”