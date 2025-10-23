Instagram Modelo que expôs conversas com Vini Jr. é vista em jogo do Real Madrid

Day Magalhães voltou a chamar atenção nesta quarta-feira (22) ao aparecer no estádio Santiago Bernabéu, em Madri, durante a vitória do Real Madrid sobre a Juventus por 1 a 0. A modelo ficou conhecida após divulgar supostas conversas com Vini Jr., o que gerou polêmica nas redes sociais.

A informação foi revelada após publicações feitas por Day nas redes sociais, com fotos e vídeos do craque brasileiro em campo. A modelo mostrou que estava próxima do gramado e registrou o momento em que acompanhava a partida na capital espanhola.

Antes do jogo, Day publicou uma imagem em que aparece segurando uma taça de vinho e com uma camisa do Real Madrid no colo. Na legenda, escreveu: “ Nem tudo se compartilha ”, frase interpretada por fãs como uma indireta ao atacante.

A presença da modelo no estádio foi comentada por internautas, que relembraram a polêmica envolvendo Vini Jr. e Virginia Fonseca.

Day Magalhães ganhou destaque ao divulgar prints de conversas privadas com o atleta. Na época, o conteúdo viralizou e levantou especulações sobre uma possível relação entre os dois, o que nunca foi confirmado publicamente. O episódio gerou grande repercussão nas redes e teria causado um afastamento momentâneo entre o jogador e a dona da WePink.