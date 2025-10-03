Reprodução/ Instagram @virginia De piscina à sauna: Virginia aproveita Madri

Em Madri pela terceira vez em meio aos rumores de affair com Vini Jr., Virginia tem aproveitado os momentos de descanso. A influenciadora de 27 anos usou as redes sociais nesta sexta-feira (3) para abrir um álbum de fotos na cidade da Espanha.







Nos cliques, a ex-mulher de Zé Felipe apareceu com um biquíni laranja em uma sauna. Outras mulheres estavam com ela na ocasião. Tratam-se de Tainá Militão, Lidia Souza e Duda Freire.





"Recovery time", escreveu ela como legenda. Em tradução livre para o português, a frase equivale a "Hora da recuperação". Os registros foram compartilhados pela influenciadora por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual acumula mais de 52,6 milhões de seguidores.

Nos comentários, os fãs rasgaram elogios ao quarteto. "Só as mais gatas", opinou uma na rede social de Mark Zuckerberg. "Maravilhosas apenas", acrescentou uma segunda. "Poderosas", disse também a mãe de Virginia, Margareth Serrão, que recentemente se encontrou com a mãe de Vini.

Separação



Virginia Fonseca está solteira desde maio deste ano, quando veio a público anunciar o fim do relacionamento de cinco anos com Zé Felipe, com quem teve três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. Atualmente, ela é alvo de rumores de affair com Vini Jr., jogador do Real Madrid.

Encontros

Na quinta (2), internautas notaram semelhanças em publicações nas redes sociais e concluíram que a influenciadora e o atleta de futebol jantaram juntos. O encontro contou ainda com a presença de um casal conhecido: Éder Militão e Tainá.

Para esta ocasião, Virginia escolheu um vestido com decote marcado. Antes disso, ela já tinha sido vista no mesmo iate que Vini, além de ter aparecido em cômodos da casa dele, como cozinha e closet. Já o ex-marido dela, o cantor Zé Felipe, é alvo de rumores de affair com Ana Castela.