Reprodução/Instagram - 02.01.2024 Maraisa e Fernando Mocó

Maraisa, de 37 anos, está solteira outra vez. Na quarta-feira (22), a cantora e compositora, que faz dupla com a irmã gêmea, Maiara, veio a público anunciar o rompimento do relacionamento com Fernando Mocó, de quem estava noiva.



Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 12,5 milhões de seguidores, a artista ainda fez uma publicação, apontada como "enigmática" pelos internautas que a acompanham em plataformas de interação virtual.





"Não se esqueça do dia que pediu a Deus para ter o que você tem hoje", diz o texto publicado por ela, que declarou que o relacionamento não foi encerrado de forma polêmica, mas que, ainda assim, estava abalada pelo fim do noivado.

Vale lembrar também que a relação do ex-casal teve vários rompimentos. Em fevereiro de 2025, chegaram a se separar, mas, poucos dias depois, surpreenderam o público ao anunciar que tinham dado outra chance para o envolvimento amoroso.

Essas idas e vindas aconteceram em outras ocasiões. O primeiro noivado anunciado publicamente por eles foi em setembro de 2023. Inclusive, Maraisa tinha planos de aumentar a família e ter filhos com o empresário.

Novela



Em janeiro de 2026, Maraisa, ao lado da irmã, Maiara, estreará em novelas. A dupla foi convidada para o folhetim "Coração Acelerado", que substituirá "Dona de Mim" na grade da Rede Globo. Elas vão interpretar a si mesmas na obra melodramática.



Escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, a narrativa aposta no feminejo e mostrará a união de duas garotas dispostas a alcançarem o sonho de se tornar uma dupla de sucesso na indústria fonográfica nacional.

Gabz e Isadora Cruz interpretam as protagonistas Duda e Agrado. O elenco conta ainda com Leandra Leal, Isabelle Drummond, Thomas Aquino, Filipe Bragança, Diego Martins, entre outros. A direção fica a cargo de Carlos Henrique Araujo.