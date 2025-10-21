Reprodução/ Instagram @virginia Virginia e Zé Felipe são pais de Maria Alice e Maria Flor

Virginia Fonseca, de 26 anos, e Zé Felipe, de 27, dividiu opiniões em plataformas de interação virtual como Instagram, TikTok, Facebook e X, antigo Twitter. O motivo? Uma mudança no visual das filhas deles, Maria Alice e Maria Flor.

A apresentadora do SBT mostrou as garotas com parte dos fios rosas e disse que a decisão foi tomada por ela e pelo pai após um pedido das crianças. Não demorou para que internautas viessem a público repreender a coloração nas madeixas das garotinhas, que têm, respectivamente, quatro e três anos de idade.





"Gente, sério? Normalizaram 'pintar' cabelo de criança de 2 anos? Não é possível. E não é porque é filha de A, B ou C. É por ser criança mesmo", escreveu uma usuária do Instagram, em uma postagem que mostrava o resultado do processo. "Sei lá, são tão pequenas e já estão no mundo da vaidade", opinou uma segunda.

Houve ainda quem defendesse Virginia e Zé Felipe das críticas. "Gente, até parecem que vocês não têm filhas. As crianças amam ficar com o cabelo colorido. E mais: talvez nem seja tintura", pontuou uma terceira. "Virou mania problematizar tudo. Se não gosta, é só não pintar o cabelo das suas crianças", completou uma quarta.

Herdeiros

Além de Maria Alice e Maria Flor, Virginia é mãe de José Leonardo. Os três são frutos da antiga relação da influenciadora com o cantor Zé Felipe. O ex-casal ficou junto por cinco anos, entre namoro e matrimônio, mas optou pelo rompimento em maio deste ano.

Quando vieram a público anunciar a separação, negaram qualquer tipo de desentendimento, bem como afastaram os boatos de uma suposta traição. Eles frisaram que continuariam amigos, principalmente em prol da criação dos três filhos.

Novos amores

Atualmente, Virginia é alvo de rumores de affair com Vini Jr., jogador do Real Madrid. Já Zé Felipe engatou um namoro com Ana Castela, oficializado por ele com um beijo em rede nacional, durante o "Domingo Legal", no SBT.