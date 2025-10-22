Reprodução Instagram @ticipinheiro César Tralli e Ticiane Pinheiro

Ticiane Pinheiro participou da gravação da tradicional vinheta de fim de ano da Globo e confirmou que vai se mudar para o Rio de Janeiro. A apresentadora, que segue contratada da Record até dezembro, acompanhou o marido, César Tralli, nos bastidores da gravação. O jornalista assume o comando do Jornal Nacional no próximo dia 3.

Em entrevista ao Gshow nos bastidores do vídeo marcado pelo clássico jingle “Hoje é um novo dia, de um novo tempo que começou”, Ticiane celebrou o convite para participar da tradicional vinheta da emissora. A Globo pediu que seus contratados levassem familiares para o set para reforçar o clima afetivo, com Tralli levando a esposa para a gravação.

“ Primeira vez, né? Hoje, como é um dia especial, em que podia trazer a família, o César me trouxe para representar a nossa. E eu estou muito feliz, porque estou encontrando vários amigos aqui ”, disse Tici. “ Realmente, está uma grande festa, é muito gostoso você reencontrar pessoas de quem você gosta demais e que, na vida, no cotidiano, você não tem muito tempo .”

Tralli afirmou que está alegre de dividir o momento com a esposa. “ Eu estou muito feliz de estar aqui, de ver tanta gente legal, com parente, com família. Ter o privilégio de trazer a minha mulher hoje comigo é uma alegria e uma honra. Eu, que sou um filho da TV Globo, 33 anos de casa, é muito bom ter você aqui ”, disse o jornalista. “ É uma honra estar aqui com ele ”, completou Ticiane.

O âncora revelou que a apresentadora precisou decorar parte da canção a caminho da gravação. “ Essa eu aprendi no carro ”, contou Tici, entre risos, ao se referir aos versos “ Nesses novos dias, as alegrias serão de todos, é só querer ”.

Durante a entrevista, o casal também comentou a mudança para o Rio de Janeiro. “ Eu amo o Rio. A minha sogra é a Garota de Ipanema, a minha mulher estudou no Rio, morou no Rio, a gente tem parentes aqui... Então eu me sinto em casa, me sinto muito feliz. E tenho certeza de que vai ser uma transição bem suave ”, afirmou Tralli.

Ticiane confirmou que acompanhará o marido na nova fase. “ Sim, com certeza. A gente quer a família junta, claro. A princípio, ele vem sozinho, e aí eu estou organizando, né? As meninas estão na escola... ”, contou. “ Eu sozinho por um tempinho, só pra encontrar casa e escola ”, acrescentou o jornalista. “ Isso, depois eu venho com as meninas ”, finalizou a apresentadora.