O jornalista César Tralli foi confirmado pela Rede Globo como o novo âncora do Jornal Nacional, substituindo William Bonner a partir de 4 de novembro.

Ele dividirá a bancada com Renata Vasconcellos, enquanto a edição-chefe ficará sob responsabilidade de Cristiana Sousa Cruz.

Com 54 anos e mais de três décadas no Grupo Globo, Tralli construiu uma trajetória marcada por credibilidade e versatilidade.

Formado em jornalismo pela Cásper Líbero, iniciou a carreira na Gazeta Esportiva e teve passagens por veículos como Jovem Pan, SBT e Record antes de chegar à Globo em 1993.

Dois anos depois, tornou-se o correspondente internacional mais jovem da emissora, aos 24 anos, em Londres, experiência que resultou no livro Olhar Crônico (2001).

De volta ao Brasil, se destacou em reportagens investigativas e em coberturas de grandes eventos internacionais, como Copas do Mundo e Olimpíadas.

Em 2011, assumiu a bancada do SPTV – 1ª edição, onde permaneceu por dez anos. Também se destacou em reportagens para o Fantástico, Globo Repórter e no próprio Jornal Nacional. Desde 2021, apresenta o Jornal Hoje, consolidando sua imagem de âncora firme e próximo do público.

Vida pessoal

Na vida pessoal, Tralli é casado desde 2017 com a apresentadora Ticiane Pinheiro, com quem tem a filha Manuella. Ele também é padrasto de Rafaella Justus, filha de Ticiane com o empresário Roberto Justus.

A trajetória do jornalista também foi marcada por perdas familiares. Em 2020, sua irmã Gabriela Tralli morreu aos 40 anos, vítima da síndrome de Noonan. Dois anos depois, sua mãe, Edna Tralli, faleceu em um acidente aéreo no interior de São Paulo.



