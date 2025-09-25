Reprodução/Internet Ticiane Pinheiro nega convite da Globo e diz se divertir com boatos

Ticiane Pinheiro falou nesta quinta-feira (25) sobre rumores de uma possível ida para a Globo. A apresentadora do Hoje em Dia, da Record, foi direta ao afirmar que não existe negociação com a emissora. O contrato atual termina em dezembro.

A resposta foi dada no Fofocalizando, do SBT. O programa questionou a artista após a confirmação de que César Tralli, marido de Ticiane, vai se mudar para o Rio de Janeiro para assumir o comando do Jornal Nacional no lugar de William Bonner.

“ Não tem conversa nenhuma [sobre isso] ”, declarou Ticiane. Em seguida, explicou que pretende continuar em São Paulo por enquanto. “ Ele vai este ano. Eu vou ficar na ponte aérea. Por enquanto, continuo lá. As crianças têm escola, e eu estou no Hoje em Dia. Eu acho difícil a família ficar longe. Em algum momento vamos ficar juntos, mas não sei quando ”, afirmou.

O repórter do Fofocalizando insistiu se haveria chance de Ticiane migrar para a Globo. A apresentadora reforçou a negativa. “ Não tem conversa nenhuma, estou na Record até dezembro ”, concluiu.

No início do mês, César Tralli já havia sido questionado sobre o tema durante participação no Mais Você. Ana Maria Braga perguntou se a mudança para o Rio envolveria toda a família.

“ Parabéns, grande responsabilidade. Com certeza você se preparou para ela. Nosso pessoal aqui da Globo, eu e o Brasil inteiro estamos querendo saber se você vai mudar para o Rio com a família, se a Ticiane vai com a Rafa, Manu... Vai virar carioca? ”, disse a apresentadora.

Tralli respondeu que ainda não existe definição.

“ A gente está começando a conversar isso. Era uma informação que eu tive que guardar por muito tempo em segredo. Eu só comuniquei as minhas filhas nesse fim de semana. A gente agora com calma vai obviamente tratar de tudo isso ”, explicou.

Ele destacou que a decisão será tomada em conjunto.

“ Pelo fato de a gente ser uma família muito unida, muito próxima, com muito amor, muito carinho pelo outro, tudo vai ser feito no sentido de que todos possam ir. Mas você sabe bem, você morou no Rio muitos anos, ficou com uma casa aqui, uma casa lá. É uma fase de adaptação ”, completou.