Instagram Bianca Andrade reage a críticas de Luana Piovani: “O que me estressa são problemas grandes”

Bianca Andrade se pronunciou nesta quarta-feira (22) após ser criticada por Luana Piovani nas redes sociais. A influenciadora, conhecida como Boca Rosa, explicou em vídeo no Instagram que faz terapia e procura manter a calma diante de comentários negativos.

Durante os stories, Bianca comentou que o equilíbrio emocional vem de um processo de autoconhecimento.

“ Todas as minhas Boca Rosas dizem que me falta ódio, que eu lido com as coisas de forma tranquila. É que eu faço terapia, entendo o ser humano faz tempo ”, afirmou a empresária.

Sem citar nomes, Bianca explicou que não se abala com críticas pessoais e que suas preocupações estão em outro campo.

“ Isso não me estressa. O que me estressa são problemas de negócios, empresa, problema grande. Se algum produto meu que não fizeram um teste, ou algo do tipo… Isso é pequeno perto de tudo o que lido ”, explicou.

A fala da influenciadora veio após uma alfinetada pública de Luana Piovani. A atriz criticou Bianca por ter se fantasiado de Elke Maravilha em um baile de Halloween realizado no último sábado (18). O evento tinha como tema “ Máquina do Tempo ”, e Bianca escolheu homenagear a atriz e modelo.

“ Hoje eu tô vendo todo mundo me olhar de um jeito mais especial do que quando estou de Boca Rosa. A Elke é um presente, esse legado. Eu queria voltar no tempo e resgatar alguém que fosse muito importante para o nosso país, e a Elke é essa mulher ”, disse Bianca ao justificar a fantasia.

Luana, ao ver a publicação, ironizou a homenagem em um comentário feito em uma postagem. “ Você deveria era querer aprender com a Elke a ser humana, porque pôr a peruca é fácil ”, disparou a atriz.

A resposta gerou repercussão nas redes, e uma internauta chegou a questionar a atitude de Piovani em uma conta de fofocas. “ Gente, de graça? Que isso, Lu. Terapia ”, escreveu. Luana rebateu a mensagem com ironia: “ Sabe de nada, inocenteeeee ”.