Reprodução/ Instagram @bianca Bianca Andrade

Bianca Andrade, de 30 anos, surpreendeu os fãs neste fim de semana, quando usou as redes sociais para mostrar o novo visual. A ex-participante do "Big Brother Brasil 2020" resolveu descolorir os fios da sobrancelha.



Reprodução/ Instagram @bianca Antes e depois de Bianca Andrade

Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 19,3 milhões de seguidores, a empresária compartilhou alguns cliques. Na ocasião, ela estava no The Town, no Autódromo de Interlagos, São Paulo, na madrugada deste sábado (13).





Popularmente conhecida como Boca Rosa, a influenciadora decidiu curtir os shows do festival. Backstreet Boys foi o headliner. Jason Derulo, Luísa Sonza, CeeLo Green e Pedro Sampaio foram algumas das outras atrações que se apresentaram.

Tendência entre as famosas?

Descolorir a sobrancelha tem sido uma prática recorrente no meio artístico. Além de Bianca Andrade, outras famosas se mostraram adeptas. Nesta semana, Alane Dias, ex-participante do "Big Brother Brasil 2024", veio a público mostrar o resultado dos fios descoloridos.

Reprodução/ Instagram @alane Alane Dias descolore sobrancelha





Fora as ex-BBBs, mais celebridades, como Isa Scherer, Bella Campos, Sasha Meneghel, Isis Valverde, Manu Gavassi, Gkay, Kendall Jenner, Lady Gaga, Madonna, entre outras, já descoloriram as sobrancelhas.

Saiba mais sobre Bianca Andrade

Reprodução: Instagram Bianca Andrade





Empresária e influenciadora brasileira, Bianca Andrade ganhou destaque na internet produzindo vídeos em que dava dicas de maquiagem. Ao longo dos anos, desenvolveu a própria marca de cosméticos. Batons, bases, máscaras e pincéis são alguns dos itens vendidos.

Ela, contudo, ganhou fama nacional ao compor o elenco do "Big Brother Brasil 2020". Esta edição do reality global foi a primeira a contar com influenciadores digitais no elenco, prática que se tornou recorrente em todas as edições subsequentes.

Durante a passagem no reality, protagonizou conflitos com a também influenciadora Rafa Kalimann, mas se acertaram após o programa. Ela já namorou famosos como o jornalista Fred Bruno e o cantor e compositor Diogo Melim.

Instagram Bianca Andrade publica fotos com namorado em Londres e se declara

Pansexual assumida, Bianca Andrade atualmente namora o ator Diego Cruz, com quem assumiu relacionamento em maio deste ano. Ela é mãe de Cris, fruto da antiga relação com Fred Bruno.