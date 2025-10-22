Cartomante diz que Ana Castela gosta de mulheres e cantora reage

Ana Castela reagiu nesta terça-feira (22) a um vídeo publicado no TikTok em que uma cartomante sugere que a cantora “ gosta de mulheres ”. A taróloga fez a leitura após um internauta perguntar se a sertaneja “ está no armário ”.
O vídeo ganhou repercussão nas redes sociais e foi publicado por uma astróloga que faz tiragens sobre celebridades. Durante a gravação, a profissional afirma que Ana Castela “ tem dúvida com sua sexualidade e não consegue acessar isso ainda ”. Segundo ela, as cartas indicariam que a artista “ gosta de mulheres ”.
A cartomante faz perguntas diretas às cartas, tentando entender a vida pessoal da sertaneja. “ Vamos ver… Gente, a Ana Castela gosta de mulheres? Será que a Ana Castela tem um problema com a sexualidade dela? Ela ainda não se descobriu? Será que a Ana Castela está no armário? ”, questiona no vídeo.
Após abrir o baralho, ela continua: “ Existe meio que um tabu, uma dificuldade com a sexualidade. Ana Castela, realmente… não é que ela tenha dúvida, é que ela ainda não consegue acessar isso .”
A taróloga finaliza a leitura com uma conclusão surpreendente. “ Tô muito passada! Olha aqui… ela gosta de mulheres. Estou tirando a Ana Castela do armário. Mentalmente, ela vê muito problema nisso, pode ser algo social, com a família, amigos ou fãs. ”
A cantora de 21 anos, que atualmente namora Zé Felipe, reagiu à publicação. A cantora não confirmou nem negou as afirmações, mas deixou uma resposta simples com emojis de risada.