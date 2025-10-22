Reprodução/ Instagram @luapio @neymarjr Luana Piovani e Neymar

Luana Piovani, de 49 anos, ganhou destaque nas redes sociais ao compartilhar uma mensagem inusitada sobre Neymar Jr., jogador do Santos. A atriz e o atleta já protagonizaram polêmicas na web e o embate foi levado ao campo jurídico.



Na terça-feira (21), a ex-mulher de Pedro Scooby compartilhou uma captura de tela de uma conversa do Instagram. Uma mulher que afirma ser enfermeira acusava Neymar de ter demorado para pagar um parto feito em uma instituição hospitalar privada, insinuando que o pagamento só foi efetuado após um processo.





"E levou muitos anos para receber, pois o Neymar não pagou ele”, falava uma das mensagens. "Boa intenção não podemos dizer que ele teve. Um homem que não paga o parto do próprio filho", acrescenta outra parte do texto, republicado por Piovani.

Repercussão

Em plataformas de interação virtual, internautas repercutiram a postagem de Luana. "Qual a necessidade disso, gente? Esse povo ama processo, não é possível. Aí quando o Neymar se manifesta através da Justiça, acha ruim", disse uma usuária da rede social de Mark Zuckerberg.

"Eu amo a Luana. Não tem medo, não se curva e fala o que pensa, doa a quem doer", acrescentou uma segunda. "Gente, querem apostar quanto que o Neymar vai mover outro processo depois dessa atitude da Luana?", questionou uma terceira.

Entenda

Neymar Jr. move uma queixa-crime contra Luana Piovani. Segundo a equipe jurídica do jogador, nos dias 28 e 30 de maio, bem como no dia 1º de junho de 2024, Luana ofendeu a honra, dignidade e decoro do atleta.

Nesta semana, a atriz teria sido condenada pela Justiça de São Paulo por injúria após declarações feitas sobre Neymar na web. Dr. Augusto de Arruda Botelho, advogado que a representa, vai recorrer. "É correta a afirmação de que a Ação Penal movida pelo jogador foi julgada parcialmente procedente. A defesa de Luana Piovani discorda por completo da conclusão da Justiça e apresentará no prazo legal todos os recursos judiciais cabíveis", explicou nas redes sociais.